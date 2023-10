Carnaval 2024: BH abre inscrições para escolas de samba e blocos caricatos

432

Valor da premiação foi aumentado em relação ao último ano (foto: Gabriel Ronan/EM/D.A Press - 24/02/2020 ) Estão abertas as inscrições para escolas de samba e blocos caricatos interessados em desfilar no carnaval de Belo Horizonte de 2024. Até 13 de novembro, as agremiações podem entregar a ficha de inscrição preenchida na Belotur. Para a próxima folia, a Prefeitura de BH (PBH) anunciou aumento no valor da premiação.









Também está qualificada a escola que desfilou no Grupo de Acesso na última edição e alcançou a pontuação mínima de 85% dos pontos da 1ª colocada do Grupo Especial. Já o Grupo de Acesso será composto por até quatro agremiações.





Para o desfile de Blocos Caricatos, o Grupo A será constituído pelos sete mais bem classificados no carnaval de 2023, além do primeiro classificado no Grupo B na edição deste ano.





Já o Grupo B será formado por até dois Blocos Caricatos, formado por aqueles que desistiram de desfilar em 2023 e nas agremiações que estão se inscrevendo pela primeira vez.

Auxílios Financeiros

As Escolas de Samba do Grupo Especial terão o valor de R$243.800 disponíveis. O auxílio financeiro disponível para o Grupo de Acesso é de R$146.280 mil.





Já para os Blocos Caricatos, o investimento será de R$67.420 mil para as agremiações do Grupo A e R$25 mil para os blocos do Grupo B.

No total, serão gastos R$ 3.124.880, sendo R$ 2.535.520 para as escolas de samba e R$ 589.360 para os blocos caricatos.

Premiação

A escola de samba ganhadora precisa ter notas máximas em nove quesitos técnicos. Eles consideram, entre outras características, o desempenho dos destaques e baterias, a criatividade e execução das alegorias e fantasias.





O valor da premiação de todas as categorias também foi aumentado em relação ao último ano. As Escolas de Samba vencedoras do Grupo Especial receberão R$95.400 pelo primeiro lugar, R$ 54 mil pelo segundo e R$ 26.500 pelo terceiro.





Haverá também prêmio de R$ 15 mil para as Escolas de Samba dos Grupos Especial e Acesso que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria, Samba-Enredo, Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira e Comissão de Frente.





A Escola de Samba Campeã do Grupo de Acesso receberá a premiação no valor de R$ 20 mil.





Os blocos caricatos vencedores do Grupo A receberão R$ 31.800 pelo primeiro lugar, R$ 21.200 pelo segundo e R$ 10.600 pela terceira colocação.





Haverá também prêmio de R$ 5 mil para os blocos que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria e Samba e/ou Marcha Tema. O primeiro colocado do Grupo B receberá R$ 5 mil, se atingir a pontuação mínima de 85% (oitenta cinco por cento) dos pontos da 1ª colocada do Grupo A.