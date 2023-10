Grande BH: acidente com quatro veículos deixa 6 feridos e interdita BR-040

432

Os dois sentidos da rodovia ficaram interditados parcialmente e com três quilômetros de retenção em direção ao Rio de Janeiro e Distrito Federal (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Seis pessoas, incluindo uma criança e uma adolescente, ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros e uma carreta na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde desta segunda-feira (30/10), o que deixou o trânsito parcialmente interditado no trecho.

A mãe foi socorrida de ambulância, e as filhas, de 9 e 13 anos, precisaram ser transportadas por meio da aeronave Arcanjo. As três foram levadas ao Hospital João XXIII.

As outras três vítimas do acidente foram confirmadas à reportagem pela Via 040. A concessionária que administra o trecho diz que, dos seis feridos, três foram socorridos em estado grave.



A Via 040 não soube dizer se mãe e filhas estão entre os casos graves. “A prioridade, neste momento, é o resgate, e, depois, tentamos levantar informações sobre a dinâmica do acidente”, informou.

Interdição parcial na rodovia

