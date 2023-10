Cemitérios de BH se preparam para o Dia de Finados

432

Quanto aos cemitérios públicos municipais, o funcionamento será das 7h às 17h30 (foto: Amira Hissa/PBH)



Como acontece todo ano, há quase três décadas e meia, o Bosque da Esperança prepara uma chuva de rosas, que cairão de um helicóptero. Já as necrópoles do Grupo Zelo, empresa reconhecida no ramo de serviços funerários, vão oferecer apresentações do coral de jovens do Instituto Mano Down e mais. Com a chegada do Dia de Finados nesta quinta-feira (2/11), cemitérios de Belo Horizonte preparam programações especiais para a ocasião.Como acontece todo ano, há quase três décadas e meia, o Bosque da Esperança prepara uma chuva de rosas, que cairão de um helicóptero. Já as necrópoles do Grupo Zelo, empresa reconhecida no ramo de serviços funerários, vão oferecer apresentações do coral de jovens do Instituto Mano Down e mais.





Leia também: MG inicia operação para vistorias de veículos por empresas privadas A chuva de pétalas acontece no dia 2, às 10h15. Ao mesmo tempo, a escola musical de jovens aprendizes Orquestra Ciarte vai executar uma trilha sonora.



As crianças também estão inclusas na programação, com oficinas que ajudam a processar o luto. No horário das missas, os pequenos poderão realizar atividades de contação de histórias, espaço de leitura e criação de mensagens escritas e desenhos, que estimulam a reflexão. As atividades infantis começam às 9h. A chuva de pétalas acontece no dia 2, às 10h15. Ao mesmo tempo, a escola musical de jovens aprendizes Orquestra Ciarte vai executar uma trilha sonora.As crianças também estão inclusas na programação, com oficinas que ajudam a processar o luto. No horário das missas, os pequenos poderão realizar atividades de contação de histórias, espaço de leitura e criação de mensagens escritas e desenhos, que estimulam a reflexão. As atividades infantis começam às 9h.





Já o Cemitério e Crematório Parque da Colina, que é do Grupo Zelo, vai contar com quatro missas, celebradas por três padres diferentes. O Cemitério e Crematório Bosque da Esperança, da mesma empresa, celebrará duas missas com o mesmo padre. Nos dois locais, haverá um ponto para aferição de pressão e medição de glicose gratuitamente. Além disso, haverá a “Árvore da Homenagem”, que servirá para que os visitantes deixem homenagens penduradas nos galhos.





Quanto aos cemitérios públicos municipais, o funcionamento será das 7h às 17h30. As flores serão permitidas, mas devem ser naturais e não podem estar em vasos. As necrópoles contarão com mapas e faixas indicativas das quadras, além da possibilidade de acessar o Sistema de Necrópoles do Município (SINEC), acessível por celulares smartphones. Nos cemitérios da Paz, Saudade, Consolação e Bonfim haverá missas.

Serviço

Programação das missas nos cemitérios públicos





Cemitério da Paz: Missa da Igreja Católica Brasileira: 14h e 15h

Missa da Igreja Católica Romana: 7h30, 9h, 11h, 13h30, 15h e 16h30

Cemitério da Saudade: Missa da Igreja Católica Romana: 7h30, 9h, 11h, 13h30, 15h e 16h30

Cemitério da Consolação: Missa da Igreja Católica Romana: 8h, 10h e 15h

Cemitério do Bonfim: Missa da Igreja Católica Brasileira: 9h e 10h

Missa da Igreja Católica Romana: 8h, 10h, 14h e 16h

Programação nos cemitérios particulares

Cemitério e Crematório Parque da Colina

9h: Missa com Padre Manoel Godoy

11h: Missa com Dom Nivaldo dos Santos e apresentação do Mano Down

14h: Missa com Padre Antônio Carlos Basílio Vieira

16h: Missa com Padre Manoel Godoy

Cemitério e Crematório Belo Vale

9h: Missa com Padre Paulo Pelizer PJ

15h: Missa com Padre Paulo Pelizer PJ e apresentação musical do Mano Down

Árvore da Homenagem – disponível durante todo o dia para as homenagens dos visitantes





Cemitério Bosque da Esperança

01 de novembro, Dia da Todos os Santos, quarta-feira

15:30hs Palestra com Stael Veiga

17:00hs missa católica seguida de homenagem aos entes queridos sepultados

18:00hs Iluminando a Saudade

02 de novembro, Finados, quinta-Feira

8:00hs missa católica seguida de homenagem aos entes queridos sepultados

9:00hs Início das Atividades infantis** (criação de mensagens escritas, desenhos e pintura de rosto.)

9:00hs Palestra com Stael Veiga

10:15hs Chuva de Pétalas - tradicional homenagem do Bosque com o sobrevoo do helicóptero espalhando as pétalas de rosas, num belo e perfumado espetáculo

11:00hs missa católica seguida de homenagem aos entes queridos sepultados

13:00hs Retorno das atividades infantis (criação de mensagens escritas, desenhos e pintura de rosto.)

15:00hs missa católica seguida de homenagem aos entes queridos sepultados

16:00hs Palestra com Stael Veiga

17:00hs Encerramento