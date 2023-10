Motorista suspeito de matar três pessoas em festa de JF é preso

O motorista de 24 anos suspeito de ter matado três pessoas e ferido outras nove no "Torneio Leiteiro das Campeãs", em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no começo de setembro, foi preso e encaminhado para o Presídio de Eugenópolis.

O homem estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde meados de setembro. Durante o período que permaneceu internado no HPS, estava sob escolta policial.

A reportagem do Estado de Minas teve acesso a agentes da Polícia Civil que atuam no caso e eles disseram que o inquérito deverá ser concluído nesta terça-feira (31/10). Em nota, a PCMG não confirmou a data, mas informou que o inquérito está próximo de ser finalizado.

Relembre o caso

No Boletim de Ocorrência a polícia narra que, segundo relatado por duas testemunhas, o motorista "teria entrado em luta corporal" com outros homens. Deixou o local e retornou dirigindo um carro em alta velocidade, rompeu uma barreira de proteção, invadiu a área onde era proibida circulação de veículos e iniciou os atropelamentos. O caso ocorreu no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, na madrugada do sábado (9/9), ao final de mais um dia do evento intitulado Torneio Leiteiro das Campeãs.

Ele só parou depois de bater em dois carros e tentou fugir, momento em que foi capturado por outras pessoas, espancado com socos e chutes. O agressor deu entrada no HPS em estado grave.

Um levantamento feito pela Polícia Civil aponta que o motorista é reincidente e foi preso duas vezes, em 2021. Os crimes cometidos pelo homem são uma agressão e um atrito verbal.

Quem são as vítimas mortas?

Elear Maria Faião, de 58 anos, morreu no começo de outubro (3/10).

Helena Peters, de três anos, morreu três dias depois do atropelamento. Dionizia Marinho, de 56, morreu no dia do atropelamento