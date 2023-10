Tragédia em JF: morre terceira vítima atropelada em torneio leiteiro

Carro que atropelou o público do Torneio Leiteiro, em Juiz de Fora (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Relembre o caso

Quem são as vítimas mortas?

Elear Maria Faião, de 58 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (3/10)

Helena Peters, de 3 anos, morreu três dias depois do atropelamento

Dionizia Marinho, de 56, morreu no dia do atropelamento

Depois de passar quase um mês internada, Elear Maria Faião, de 59 anos, uma das vítimas do atropelamento em série no Torneio Leiteiro das Campeãs, tradicional festa agropecuária em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, morreu na madrugada desta terça-feira (3/10). A morte foi confirmada pela prefeitura do município. Além dela, outras duas pessoas morreram, entre elas uma criança de 3 anos.Elear estava internada em estado grave, desde o dia 9 de setembro, quando um motorista invadiu uma área onde era proibida a circulação de veículos , avançando com o carro na direção dos participantes do evento, que aconteceu no estacionamento do Estádio Municipal. A mulher teve lesão no pulmão e traumatismo cranioencefálico.O corpo será enterrado nesta quarta-feira (4/10), no Parque da Saudade, em Juiz de Fora. A Prefeitura de Juiz de Fora publicou nota em que lamenta a morte da vítima e ressalta o apoio psicológico e material oferecido aos familiares desde o dia da tragédia. "Elear é nova vítima do comportamento transtornado de um motorista, cujas atitudes inconsequentes e irresponsáveis afetam a vida de mais uma família", diz o texto.Ao todo, três pessoas morreram e outras nove ficaram feridas. O motorista Geovani Schaeffer, de 24 anos, foi linchado após o atropelamento e segue internado em estado grave no Hospital de Pronto Atendimento Dr. Mozart Teixeira (HPS). Ele é o único que permanece internado.Uma mulher, de 56 anos, que carregava uma criança, de 3, no colo, também foi atropelada. Ela morreu no mesmo dia. A menina ficou gravemente ferida e chegou a ser internada no CTI do HPS, mas morreu três dias depois.No boletim de ocorrência que o EM teve acesso, a polícia narra que, segundo relatado por duas testemunhas, o motorista Geovani Schaeffer "teria entrado em luta corporal" com outros homens, quando deixou o local, retornou dirigindo um carro em alta velocidade, rompeu uma barreira de proteção, invadiu a área onde era proibida circulação de veículos e iniciou os atropelamentos.Ele só parou depois de bater em dois carros e tentou fugir - momento em que foi capturado por outras pessoas, espancado com socos e chutes. O agressor deu entrada no HPS em estado grave, onde permanece internado sob escolta da Polícia Militar.Um levantamento feito pela Polícia Civil aponta que o motorista é reincidente , foi preso duas vezes, em 2021. Os crimes cometidos pelo homem são uma agressão e um atrito verbal.