Idoso passa a mão em criança em MG e diz à PM que foi 'autorizado por Deus'

432

Mercado Municipal de Poté, no Vale do Mucuri (foto: Governo de Minas/Reprodução) Um idoso de 60 anos foi preso no município de Poté, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, por importunar sexualmente uma menina, de 7. O homem confessou o crime, mas alegou à Polícia Militar que havia sido autorizado por Deus para molestar a criança.





No entanto, o idoso não gostou de se ser advertido, gritou com a mãe e afirmou que a criança pertencia a ele. Em seguida, ele voltou a tocar os cabelos da menina, além de passar a mão no corpo dela. Por fim, ele chamou a mãe de “gostosa”. Questionada pelos militares, a criança, que estava nervosa e chorando, confirmou a versão da mãe, narra a ocorrência policial.

Quando a Polícia Militar chegou ao local depois de ser acionada por familiares, o homem não foi localizado. Porém, horas depois, os policiais receberam informações de que o idoso havia voltado ao Mercado Municipal. Ele foi encontrado com sinais de embriaguez e justificou o crime dizendo que havia sido “autorizado por Deus” a tocar na menina.



O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Teófilo Otoni.