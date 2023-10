Preso em Santa Luzia assassino de Pompéu

432

Policiais de Santa Luzia ajudaram na prisão de assassino de Pompéu (foto: PCMG)

Um homem, de 26 anos, suspeito de envolvimento em vários homicídios, em Pompéu, no centro-oeste do estado, foi preso pela Polícia Civil, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a delegada Letícia Müller, o suspeito estava foragido desde 6 de abril deste ano, quando não retornou de uma saída temporária do presídio.

“Ele é investigado pelo homicídio de um jovem, de 27 anos, em abril último, crime este praticado após a fuga”, diz ela.

Ao realizar a prisão, a Polícia Civil encontrou com o suspeito - ele estava com um comparsa -, duas armas de fogo municiadas, cujos calibres são os mesmos utilizados em diversos homicídios praticados em Pompéu. Também foi apreendida uma touca ninja e roupas que supostamente teriam sido utilizadas pelo alvo no cometimento dos crimes.

Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo. Em seguida foram levados para o sistema prisional. O homem é autor de pelo menos dois outros homicídios, todos em Pompéu.

No total, participaram da operação 19 policiais civis e militares, de Santa Luzia.