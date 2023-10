Moradores de bairro de Santa Luzia denunciam onda de invasão de residências

432

Num caso ocorrido na tarde do último dia 14, uma família teve a residência assaltada e pôde acompanhar a invasão, em tempo real, por meio do celular conectado ao sistema de vigilância (foto: Júlio Moreira / EM / D.A Press) Uma onda de assaltos a residências aterroriza moradores do Bairro Boa Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Estamos apavorados, pois os bandidos agem, na maioria das vezes, durante o dia, até mesmo quando as pessoas estão dentro de casa. Não está adiantando mais alarme, câmera ou cerca concertina. Ninguém tem sossego”, afirma uma moradora.

Num caso ocorrido na tarde do último dia 14, uma família teve a residência assaltada e pôde acompanhar a invasão, em tempo real, por meio do celular conectado ao sistema de vigilância. “Moro neste bairro há 17 anos e nunca vivi uma situação semelhante”, conta a mulher, que, aproveitando o sábado, tinha saído por algumas horas.









Durante os 15 minutos em que ficaram na residência, os ladrões furtaram três aparelhos de televisão (dois de 42 polegadas e um de 30 polegadas) e um Playstation PS4 e ainda levaram o controle remoto do portão da garagem. “Recebemos uma mensagem de um vizinho, comunicamos à polícia, os quais chegaram três minutos após a saída dos bandidos.” As gravações, com o rosto dos assaltantes em destaque, pois não usavam máscaras, foram entregues à Polícia Militar.





'Saiu correndo'

Na mesma rua do bairro, cinco casas foram assaltadas desde 8 de outubro, e, preocupados, os moradores fizeram uma reunião com representantes da Polícia Militar, que mantém no bairro residencial o 35º Batalhão. Um morador que esteve no encontro de moradores com a PM informou que a conversa dos assaltantes é sempre a mesma: “Eles tocam a campainha e dizem que o GPS os direcionou para o endereço. Na verdade, querem saber se há alguém em casa.”





O morador viveu uma experiência. “Eu conversei, pelo interfone, com um cara. Vi, na tela do sistema de segurança, que ele estava com a aba do boné abaixada, e quando disse que diria atendê-lo no portão, saiu correndo. Logo depois, soube que haviam assaltado uma casa nas proximidades, onde estava o filho da proprietária”, contou.





Dono do Chaveiro Pilão, na Avenida Presidente Afonso Pena, Sérgio Martins informa que os pedidos de serviços de segurança aumentaram muito nos últimos meses: reforço nas portas, trava de segurança, fechadura com tetra chave, olho mágico e outros. “Infelizmente, é um serviço caro, e nem todos podem arcar com os custos”, afirma.





Investigação





Em nota, a assessoria local de comunicação organizacional do 35º Batalhão informa que PM está ciente das recentes ocorrências de furto que têm ocorrido no Bairro Boa Esperança, em Santa Luzia. “A segurança e o bem-estar dos cidadãos são nossa prioridade máxima, e estamos empenhados em tomar todas as medidas necessárias para abordar esta situação de maneira eficaz e responsável. Em parceria com outros órgãos competentes, estamos conduzindo investigações minuciosas a fim de identificar os responsáveis por essas ações criminosas. Reforçamos nosso compromisso com a comunidade e a necessidade de colaboração mútua para resolver este problema.”





E mais: “O patrulhamento na região está sendo intensificado, aumentando a presença de efetivos em horários estratégicos e locais sensíveis, com o objetivo de prevenir novos incidentes. Também estamos promovendo ações de conscientização e orientação aos moradores, visando fortalecer a segurança em conjunto com a comunidade. Instamos a população a relatar qualquer atividade suspeita à PMMG por meio do número 190, ou por meio do Disque-Denúncia. As informações fornecidas serão tratadas com a máxima confidencialidade, e sua colaboração é fundamental para o sucesso de nossas operações.”