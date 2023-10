Justiça concede alvará de soltura a preso com meningite bacteriana

432

Presídio de São Sebastião do paraíso está em alerta por meningite bacteriana (foto: You tube)

Por decisão da Justiça, um preso do Presídio de São Sebastião do Paraíso, internado desde o último dia 10, na Santa Casa do município, sob suspeita de meningite bacteriana, foi desligado do sistema prisional.



A decisão foi tomada na última terça-feira, mas anunciada somente hoje. Ele teve direito a um alvará de soltura.

Tão logo foi detectada a doença, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) isolou outros 17 detentos, que tiveram contato com o doente.

Outra medida de segurança tomada pela Sejusp foi suspender as visitas a esses 17 detentos, suspeitos de terem contraído a infecção. Eles são colegas de cela do preso infectado.



Além disso, os 17 estão sendo monitorados pelo setor de saúde do Departamento Penitenciário (Depen-MG) e do também da Secretaria de Saúde de São Sebastião do Paraíso.

As informações, dos últimos exames, dão conta de que todos passam bem e não apresentam qualquer sintoma, até o momento.

O preso está sob cuidados da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, que informa que este segue na UTI, merecendo cuidados especiais. Não existe, na cidade, nenhum outro caso registrado, assim como no presídio.