Surto de COVID-19 em presídio deixa 153 detentos doentes em Minas

432

Surto aconteceu em uma das alas da penitenciária; detentos contaminados apresentam sintomas leves (foto: Sejusp / Divulgação) As visitas e atividades internas do Presídio de São Lourenço, no Sul de Minas, estão suspensas há uma semana. O isolamento acontece em decorrência de um surto de contaminação pela COVID-19. Ao todo, 153 presos testaram positivo para a doença.

Os detentos estão em quarentena desde a última quinta–feira (5/10), quando foi contatado o surto. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os pacientes estão com sintomas leves e, por isso, não foi feita nenhuma internação. Os reeducandos estão sendo acompanhados pelo setor de saúde da unidade.









Em suas redes sociais, a Prefeitura de São Lourenço informou que todas as medidas de proteção foram definidas pelas autoridades locais com base em nota técnica do Ministério da Saúde. Entre as ações, foram avaliados fatores como cobertura vacinal, inclusive doses de reforço, e taxa de transmissão.





“A Secretaria Municipal de Saúde vem prestando total atendimento ao Presídio de São Lourenço apoiando na testagem de todos os reeducandos sintomáticos, orientando as medidas de proteção e fornecendo hipoclorito a 2% para desinfecção do ambiente”, informou a administração municipal.





Números da COVID-19 em Minas





Até essa quarta-feira (11/10), segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, 104.912 casos de COVID-19 foram confirmados em Minas Gerais desde o início deste ano. Durante o período, foram registrados 879 óbitos em decorrência da doença.





Ainda conforme o órgão, em São Lourenço foram computadas 2.216 contaminações e sete óbitos em 2023. Desde o início da pandemia, em 2020, a pasta registrou 4.184.969 contaminações e 65.815 mortes em todo o estado.