BH: 41 linhas de ônibus terão mais viagens aos sábados; veja lista

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que 41 linhas de ônibus da capital vão receber um acréscimo total de 184 novas viagens aos sábados. As medidas começam a valer já a partir do dia 14/10 e faz parte do conjunto de ações da PBH para melhoria do transporte público na cidade.

Após a sanção da Lei 11.458/23, que discutia a remuneração complementar do transporte coletivo, foram adicionadas 849 viagens no sistema de transportes. Também já foram incorporados 220 novos veículos à frota de BH.

Em julho, a prefeitura acrescentou 185 viagens nos dias úteis e 155 novas viagens aos sábados. No começo de agosto, foram mais 133 novas viagens, em 19 linhas, também nos dias úteis. Em setembro foram 197 novas viagens por dia útil, sendo 114 no início do mês, mais 57 novas viagens e outras 26 viagens com a criação da nova linha 721 (Estação São Gabriel / Maria Teresa, Via Parque Cerrado).