Fogo destrói casarão histórico no centro de Entre Rios de Minas

A queda de um raio durante chuva da noite seria a causa do incêndio em casarão histórico (foto: CBMMG)

Um incêndio destruiu um casarão histórico na cidade de Entre Rio de Minas, Campo das Vertentes. A casa fica na Praça Senador Ribeiro, 256, Centro, e o fogo começou por volta de meia-noite. Chovia no momento em que o fogo teve início.

O Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e de São João del-Rei foram acionados. A edificação faz parte do Conjunto Paisagístico Urbanístico e Histórico da Praça Senador Ribeiro, patrimônio tombado da cidade.

O prédio era habitado, mas ninguém se feriu. Segundo relatos de testemunhas, o incêndio teria sido provocado por um raio que atingiu a residência durante a chuva do início da madrugada.

O fogo se alastrou rapidamente, muito em função de a construção ser antiga, com grande parte da estrutura feita de madeira.

“Eu estava dormindo, não vi quando o fogo começou. O policial me chamou, bateu à porta, e graças a Deus consegui sair à tempo com sua ajuda”, disse o ex-prefeito Marinho da Farmácia, que reside ao lado. A esposa dele e os filhos não dormiam na casa no momento do incêndio.

Moradores ajudaram no combate ao fogo, disponibilizando uma chorumeira -equipamento agrícola, que foi improvisado para a situação-, para que o reabastecimento de água se desse de maneira mais ágil e eficiente, impedindo a interrupção do combate, que durou toda a madrugada.



Os bombeiros usaram também um hidrante de uma agência bancária, para debelar o incêndio.

Pela manhã, o trabalho continuava, com a etapa de resfriamento dos restos da construção. Participaram da ação na madrugada 10 bombeiros militares, além de policiais militares, agentes da Defesa Civil e da perícia criminal da polícia civil.