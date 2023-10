Suspeito de tráfico de drogas esvazia pneu para fugir de blitz, mas é preso

432

Homem confessou que esvaziou o pneu da motocicleta para tentar ludibriar os militares (foto: PMRV / Divulgação - 09/2023) Um homem foi preso depois de esvaziar o pneu da motocicleta que pilotava para tentar fugir de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária, na BR-259, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ele era procurado desde março deste ano por tráfico de drogas. Apesar dos esforços, ele foi detido na manhã dessa quarta-feira (11/10).

Conforme o Boletim de Ocorrência, por volta das 10h50, durante uma blitz da operação Padroeira do Brasil 2023, os militares viram que o motociclista, ao se deparar com a barreira, retornou na pista. Desconfiados, os policiais foram atrás dele e, mais à frente, avistaram o condutor empurrando o veículo que estava com o pneu traseiro vazio.









De acordo com PM, ao ser confrontado, o suspeito confessou que esvaziou o pneu da motocicleta para tentar ludibriar os militares e se passar como alguém que estava com problemas no veículo. Além disso, o homem dirigia um veículo de categoria diferente da que consta em sua carteira de motorista.





Ele foi preso e encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para um pátio do Detran credenciado.



Operação Padroeira do Brasil 2023





Desde as 7h dessa quarta-feira (11/10), a Polícia Militar por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), realiza a Operação Padroeira do Brasil 2023. A ação tem objetivo de intensificar as fiscalizações em rodovias estaduais e federais que estão sob responsabilidade da corporação.





A operação conta com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), e acontece até o domingo (16/10). O foco é combate ao uso e tráfico de drogas e a Lei Seca.