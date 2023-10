Mulher é morta a tiros dentro de casa; filho é suspeito do crime

Local em que mulher foi morta (foto: PMMG/Reprodução) Uma mulher de 46 anos foi assassinada enquanto estava no sofá, ao lado do marido, na noite de terça-feira (10/10), em Frei Inocêncio, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher estava de costas quando foi atingida por vários tiros.

Em conversa com testemunhas, os policiais militares ouviram que a vítima estava tendo problemas com o filho, que passou a ser o principal suspeito do crime.

Segundo o B.O., há duas hipóteses: a primeira é que a vítima estaria pensando em denunciar o filho por fazer parte do grupo de traficantes e isso levou a uma irritação da liderança da facção, que ordenou a morte da mulher.

A segunda é que a vítima teve uma discussão áspera com a mãe e a agrediu. O suspeito, que foi criado pela avó, teria ficado irritado e matado a mãe por vingança.

O rapaz foi procurado pela Polícia Militar, mas não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).