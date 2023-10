Vídeo: mulher é baleada pelo ex, que estava com tornozeleira eletrônica

Segue internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, uma mulher de 53 anos que foi violentamente atacada pelo ex-marido, de 62, no último fim de semana. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que ela foi agredida com socos e, depois, baleada na cabeça. O homem tentou suicídio mais tarde, mas também sobreviveu.

Em seguida, ele saca uma arma de fogo e atira três vezes contra a mulher. Dois tiros acertaram a cabeça, nas regiões da nuca e da boca. O terceiro disparo acertou um dos braços dela. Ele foge em seguida.

Esses mesmos vídeos ajudaram a Polícia Militar (PMMG) a identificar e encontrar o atirador. A moto dele foi encontrada em outro prédio, no Bairro Santa Mônica, Zona Leste de Uberlândia. A PM teve acesso ao local e foi ao apartamento do irmão do procurado. Quando percebeu a chegada dos militares, o suspeito atirou contra a própria cabeça.

Ambos foram socorridos e atendidos no Pronto Socorro do HC-UFU em estado crítico. Apesar da gravidade do estado de saúde, a mulher poderá ter a sedação diminuída nos próximos dias e sair do coma induzido.

Histórico de violência

À PM, foi dito que existia um histórico de violência do casal e, por isso, a mulher se divorciou dele. Ela mantinha uma arma ilegal em casa, o que foi motivo adicional para a separação. Inclusive, uma medida protetiva foi expedida para não aproximação do ex-marido.

Ele chegou a ser preso por porte ilegal de arma de fogo e ficou detido por, aproximadamente, um mês. No dia do crime, o atirador estava usando tornozeleira eletrônica, que é uma condição para sua soltura.