Com foguete de plástico, mineiros vencem Jornada Brasileira de Foguetes

Os estudantes da 2ª série do ensino médio, Isabel Bernardes, Victor Hugo Moro e Anna Luísa Borges, ao lado do professor de Física, Pedro Paulo Carboni Muniz durante a Jornada Brasileira de Foguetes 2023 (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Três estudantes e um professor do Colégio Objetivo de Frutal (Triângulo Mineiro) conquistaram o primeiro lugar da Jornada Brasileira de Foguetes 2023, no fim do mês passado, em Barra do Piraí (RJ).