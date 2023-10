Chuvas dos últimos dias aumentam risco de deslizamentos na Grande BH

432

Ainda há a possibilidade de moderada a forte para pancadas de chuva nas duas regiões destacadas pelo órgão (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Vale do Rio Doce estão sob alerta para possibilidade de risco geo-hidrológico nesta terça-feira (3/10). Os dados são do informe emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Vale do Rio Doce estão sob alerta para possibilidade de risco geo-hidrológico nesta terça-feira (3/10). Os dados são do informe emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).





De acordo com o órgão, a probabilidade de movimentos de massa nessas regiões do estado, no entanto, é considerada moderada. O risco se deve ao acumulado de fortes chuvas, em forma de pancadas, registradas nas últimas 36 horas, que podem ser localmente intensas.





Enfatiza também que, ao longo do dia, "poderá deflagrar eventos de alagamentos urbanos e inundações bruscas em rios e córregos localizados em áreas urbanizadas".

Possibilidade de granizo

No fim da manhã desta terça-feira (3/10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, para 58 cidades em Minas Gerais.