Dia é de muita chuva e trovoadas em BH e região

Mais um dia de chuva em BH e região (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

A previsão meteorológica indica que esta terça-feira (3/10) é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Belo Horizonte e Região Metropolitana - mantendo o cenário dos últimos dias.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima em BH foi de 18°C, a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.

A Região do Barreiro já registrou quase 40% de chuva acumulada do mês de outubro. A média é de 110,1 mm. Confira:

Acumulado de chuvas (mm), em outubro até às 5h50 do dia 03/10/23:

Barreiro: 40,3 (36,6%) Centro Sul: 30 (27,2%) Leste: 26,8 (24,3%) Nordeste: 30,6 (27,8%) Noroeste: 28,6 (26%) Norte: 30,8 (28%) Oeste: 30,6 (27,8%) Pampulha: 24 (21,8%) Venda Nova: 21,6 (19,6%)

Fonte: Estações Hidrometeorológicas PBH

Tempo em Minas

O tempo em Minas Gerais, nesta terça-feira (3/10), ainda sofre a influência de uma área de baixa pressão que atua sobre o oceano, nas imediações do litoral da região sudeste.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a baixa pressão mantém as condições favoráveis para o desenvolvimento de áreas de instabilidade e ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões mineiras.