'O que eu vi foi muito desesperador', diz aluno que viu ataque na escola

Alunos viveram momentos de terro durante ataque na escola (foto: Camilla Dourado) Durante velório do Leonardo Willian Silva, de 14 anos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, um amigo relatou o momento de terror durante a tragédia, que aconteceu na porta do Colégio Profissional Dom Bosco. Dois adolescentes ainda estão em estado grave na Santa Casa da cidade.





Leonardo Willian Silva, de 14 anos, foi atingido com uma facada no peito. O garoto chegou a ser socorrido, mas faleceu. Ele foi enterrado no Cemitério Parque de Poços de Caldas.

"Eu estava na saída da escola com um amigo meu. Quando eu olho para o lado, vejo um cara com uma touca balaclava. Ele sobe e tira uma faca da blusa e esfaqueia o meu amigo Leonardo e outras pessoas. O que eu vi foi muito desesperador", relatou amigo da vítima.

O filho da Daiana Tavares, mãe de um aluno, é amigo de Leonardo. Ele também viu tudo o que aconteceu. "Meu filho estava próximo, na saída da escola. Ele viu a cena. O Leonardo é amigo de infância do meu filho. Momento muito triste para todos nós", explica a mulher. Leia: Vítimas de facadas em escola apresentam melhora Mesmo muito abalado durante o velório, o avô de Leonardo pediu muita atenção aos pais. "Tudo isso que aconteceu, peço muito cuidado e fé em Deus para recuperar tudo. E muito cuidado de agora para a frente. O mundo está muito perigoso", alerta José Divino, avô de Leonardo.



Leonardo morreu com uma facada no peito (foto: Redes Sociais)

Gladis é professora e chegou a dar aula para o Leonardo. "Ele era um menino encantador. Amigo demais. De uma família encantadora. E agora, de repente, uma tragédia que assola duas famílias, da vítima e do suspeito", diz Gladis.



Durante o ataque, outros três adolescentes foram atingidos. Uma menina de 13 anos foi socorrida pela mãe e levada ao hospital. Segundo a mulher, a filha chegou a perder a consciência por causa do sangramento. "Relatou ainda que ambas correram para o veículo e, no momento que adentram no carro, percebeu que sua filha havia sido lesionada por uma facada", completou a mãe da aluna em depoimento à polícia.





A garota e outro menino de 13 anos seguem internados na UTI da Santa Casa de Poços de Caldas. "A família espera que esse pesadelo acabe e tudo termine bem", diz a tia da menina, que prefere não se identificar.





A monitora de uma van escolar, que completa 18 anos nesta quinta-feira 12 de outubro, recebeu alta. Ela também foi atingida por uma facada ao tentar conter o suspeito. A jovem já está em casa. "Ela jogou as crianças para dentro das vans. Só que uma criança ela não conseguiu. Aí quando ele veio para acertar uma menininha, ela jogou a criança e entrou na frente dela. Ela foi muito corajosa", disse Labínia da Silva, irmã da vítima.





O adolescente, de 14 anos, foi apreendido em flagrante. Ele foi internado no Centro Socioeducativo em Sete Lagoas, região central de Minas. "Tudo vai ser investigado. O que podemos dizer é que ele não fazia parte do rol do Ministério da Justiça em relação a grupos de ódio nas redes sociais", afirmou o Delegado de Polícia Civil, Cleyson Brene.