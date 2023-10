Monitora que salvou crianças de ataque a escola recebe alta do hospital

432

Adolescente ataca escola e esfaqueia quatro alunos em Minas Gerais (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Estudantes esfaqueados

Na véspera de seu aniversário, Laura Maria Garcia, de 17 anos, jovem que entrou na frente de uma criança para evitar mais vítimas no ataque à escola de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, recebeu alta do hospital. Ela foi liberada nessa quarta-feira (11/10), mas a informação foi confirmada ao Estado de Minas, nesta manhã (12/10), pela mãe da vítima.Monitora de uma van escolar, Laura viu quando o adolescente de 14 anos começou a atacar os estudantes na porta da escola. Ela tentou salvar algumas crianças levando-as para dentro das vans, estacionadas na rua, sem ao menos saber de quem eram os veículos.Quando o suspeito veio em direção a uma das crianças, Laura se jogou na frente e acabou sendo esfaqueada. A jovem foi socorrida por populares. Ela teve um ferimento superficial e ficou em observação no hospital até ontem. "Ela foi uma heroína, corajosa", disse emocionada Lilian de Fátima Garcia, mãe de Laura, em conversa com a reportagem do Estado de Minas.Ela conta que a jovem chegou a ligar para ela no momento do ataque à escola. "Foi desesperador. Eu ouvia as crianças gritando. Chegou uma hora que a Laura não respondia, e eu sabia que ela tinha sido atacada também. Comecei a chorar, desesperada, não sabia o que fazer. Liguei para minha outra filha", conta.A mãe diz ter respirado aliviada depois de levar sua filha para casa. Laura faz aniversário hoje e a família tem mais um motivo para comemorar. celebra seu retorno. "É uma segunda chance na vida dela. Foi muito emocionante ver ela sair bem. É uma coisa gratificante. Só tenho a agradecer a Deus", disse.Além de Laura, outras duas vítimas seguem internadas no hospital. Gabriel Henrique Cesário e Laura Cristina Zanetti, ambos de 13 anos, permanecem em estado grave, sob cuidados da UTI, porém com melhora gradual, já não necessitando de ventilação mecânica, conforme o último boletim da Santa Casa.O estudante Leonardo Willian da Silva, de 14 anos, também foi esfaqueado e morreu minutos após ser atingido. Ele foi enterrado no fim da tarde dessa quarta-feira (11/10), no Cemitério Parque.O suspeito pelo crime, um adolescente de 14 anos e ex-aluno da escola , foi apreendido pela Polícia Militar após ser contido por pais de estudantes. O ataque ocorreu por volta das 17h. Depois de atingir a quarta pessoa, largou a faca e esperou ser contido por pessoas que estavam no local.Após ser detido, o jovem confessou à polícia que jurou vingança a ex-colegas. O jovem foi encaminhado para uma delegacia e, com a presença do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), decidiu-se que ele iria para um presídio local por até 45 dias, até que se tenha uma decisão judicial.