Vítimas de facadas em escola apresentam melhora

Adolescentes atacados com faca apresentam melhora (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A diretoria técnica do Hospital Santa Casa, de Poços de Caldas, no sul do estado, publicou no final da manhã desta quinta-feira (12/10), o terceiro boletim médico sobre o estado de saúde das duas vítimas, ainda internadas, do ataque ao Colégio Dom Bosco, na última terça-feira. Na ocasião, um ex-estudante atacou deliberadamente, e aleatoriamente, três estudantes do estabelecimento.

Os dois pacientes, um adolescente e uma adolescente, ambos de 13 anos, que foram operados no mesmo dia, continuam internados na UTI. Eles seguem em estado grave, mas com melhora gradual, já não necessitando de ventilação mecânica.

“Ambos foram extubados na manhã desta quinta e estão conscientes e sem sedativos”, diz o boletim médico. Os dois estudantes foram esfaqueados no peito.

Uma terceira vítima de ferimento, uma monitora, de 17 anos, recebeu alta hospitalar na tarde de quarta-feira (11/10). Ela é considerada responsável pela tragédia não ter sido maior. A jovem entrou na frente das crianças para evitar que outras fossem atingidas e acabou sendo esfaqueada. Seu ferimento, contudo, não foi tão grave.

A vítima fatal, o estudante Leonardo Willian Silva, de 14 anos, foi enterrado na tarde de quarta-feira, no Cemitério Parque, em Poços de Caldas. Ele foi socorrido, chegando com vida à Santa Casa, onde veio a falecer.

Esfaqueador

O autor das facadas, um ex-aluno da escola, de 14 anos, foi apreendido pela Polícia Militar depois de ter sido contido por pais de outros estudantes. Segundo informações, ele deverá passar por uma análise com um psiquiatra e deve ficar internado, para tratamento psicológico, por pelo menos três anos.

De acordo com a Polícia Civil, o menor agressor tem vários casos de agressões à própria mãe.

Aulas



As aulas no Colégio Dom Bosco estão suspensas e serão retomadas na próxima segunda-feira (16/10). Existe uma preocupação, que se tornou uma recomendação da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), para que haja o fortalecimento da acolhida dos estudantes nas escolas, independentemente da rede de ensino em que estejam, pública ou privada. O secretário Igor Vasconcelos reforça o apoio à direção da escola, e anuncia o acompanhamento das famílias de vítimas do atentado.