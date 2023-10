Policial aposentado ajuda a prender ladrões de supermercado

432

Um policial militar aposentado, sargento Vargas, foi determinante na apuração e prisão de dois homens, de 33 e 34 anos, que roubaram o Supermercado Sampaio, no Vale do Rio Doce, em Minas.





O crime ocorreu à Avenida Getúlio Vargas, 1.260, no centro de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Os ladrões tinham levado R$ 12.966,00, dinheiro recuperado pelos policiais.A Polícia Militar recebeu um chamado que informava que uma das portas do estabelecimento estava aberta. Ao chegarem ao local, os policiais militares perceberam sinais de arrombamento.

O dinheiro roubado foi todo recuperado graças a ajuda de policiai reformado (foto: PMMG)

Um gerente confirmou aos policiais que uma máquina registradora e um cofre tinham sido arrombados.

Os militares começaram a fazer um levantamento, para tentar descobrir suspeitos do crime. Foi quando o sargento reformado juntou-se ao grupo e conseguiu identificar os suspeitos, e deu dicas para suas prisões.

Os ladrões. G. S. C. e B. J. P. foram presos. O segundo portava documentos falsos. Eles foram levados para a Delegacia da cidade.