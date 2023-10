Líder de associação criminosa é preso e R$ 1 milhão em drogas é apreendido

Operação envolveu vários órgãos de segurança em três cidades mineiras (foto: Divulgação/PMMG)

Quinze pessoas foram presas, dentre elas, um homem, de 29 anos, apontado como líder de uma associação criminosa e uma tonelada de maconha - avaliada em R$ 1 milhão - apreendida na operação “Inimigo Íntimo”, desencadeada, nesta quinta-feira (19/10). A ação ocorreu de forma simultânea em Divinópolis, Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas e em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.



A associação, segundo o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o promotor Leandro Wili, agia, embora com interesses em comum, por “conveniência”.



“Até o próprio nome da operação, Inimigo Íntimo, representa essa associação. Eles possuem interesses próprios, financeiros, logicamente, em relação ao tráfico de drogas, mas a partir do momento em que um interesse se sobrepunha ao interesse do colega, associado ou comparsa, eles praticavam homicídios com muita facilidade”, explica Wili.

Aumento de homicídios

De janeiro até a presente data, a cidade registrou 42 assassinatos, embora, a 7ª Região da Polícia Militar tenha se destacado, pela terceira vez, como a menos violenta de Minas Gerais. O número é maior do que o contabilizado durante todo o ano passado.

“Isso não quer dizer que não ocorram fenômenos da criminalidade pontualmente em alguns locais.”, afirma o comandante da 7ª Região da Polícia Militar, coronel Wemerson Lino Pimenta.

A identificação dos suspeitos, segundo ele, ocorreu a partir de trabalho integrado dos setores de inteligência dos órgãos envolvidos na operação.

Líder da associação

Dentre os suspeitos identificados, está o líder da associação, preso no bairro Nações, em Divinópolis. Em 2012, ainda com 17 anos, ele matou o pai, um cabeleireiro, com dois tiros, no centro da cidade. O crime causou grande comoção.

Já a droga foi apreendida em Uberlândia. Os órgãos de segurança cumpriram 15 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão. Também foram apreendidos aparelhos celulares, armas e balança de precisão.

Investigações

No transcorrer dos trabalhos investigativos, houve a prisão de alguns alvos. Além disso, a apreensão de duas armas de fogo e mais de 50 quilos de maconha.

Neste período, a PM tem ocupado a região sudoeste, onde está o bairro Nações. Ela é a maior de Divinópolis com quase 100 mil moradores. Segundo o Comandante da 7ª Região, essa presença deverá continuar 24 horas por dia a fim de coibir novos crimes.

“Possivelmente, teremos novidades para rearticular operacionalmente aquela região, aumentando a previsão de efetivo, o número de gestores, e, aí, sim, ter uma aproximação maior com aquela população”, explica.

As investigações agora continuam a partir dos materiais apreendidos. “Daqui para frente a Polícia Civil atua, conjuntamente, nestas investigações através dessas armas de perícia para comparação de outros crimes, homicídios ocorridos, não só agora, mas há cinco, 10 anos (…) investigação com relação aos aparelhos telefônicos apreendidos, computadores”, explica do delegado Weslley Castro.

Efetivo

A Operação Inimigo Íntimo conta com a participação de 1 promotor de justiça, 8 agentes do Gaeco, 70 policiais militares, 34 policiais civis e 8 policiais penais, com um total de 34 viaturas e 2 aeronaves.



*Amanda Quintiliano especial para o EM