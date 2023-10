Suspeito de 21 homicídios, 'Samurai' morre em confronto com a PM

Militares reagiram ao serem alvos de tiros do suspeito (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem, de 20 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (18) em Betim, na Grande BH, em um confronto com a Polícia Militar (PM). Suspeito de 21 homicídios e de outras 10 tentativas, Pedro Henrique Cardoso, conhecido como “Samurai”, era apontado com chefe do tráfico de drogas em Lagoa Santa.