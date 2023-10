Operação da Polícia Civil prende dois estupradores

432

Operação inclui campanha para recebimento de denúncias (foto: PCMG)

No combate à pedofilia, a Polícia Civil desencadeou nova operação, a Guardiões, em Santa Maria do Suaçuí, no leste do estado, e Itaúna, na região central, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.



Dois suspeitos, de 22 e 42 anos de idade, foram presos. Eles tinham prisão preventiva decretada por crimes de estupro de vulnerável.



Para auxiliar a operação, foi criada a campanha “Fala comigo”, em que uma força-tarefa das forças de segurança e Ministério Público foi montada para acelerar a apuração de denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Numa investigação, que começou em janeiro último, a Polícia Civil ouviu testemunhas e coletou evidências que culminaram no pedido de prisão preventiva dos dois suspeitos -um deles por praticar crimes sexuais contra suas duas filhas, e o outro contra a vizinha. Todas as vítimas eram menores de 14 anos nas datas dos crimes.

Ao cumprir os mandados, os policiais aprenderam dois celulares e coletaram vestígios relacionados com os crimes em apuração. Os suspeitos foram levados ao sistema prisional.