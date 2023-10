Acidente entre carro e ônibus deixa feridos no bairro São João Batista

432

Um acidente envolvendo um ônibus da linha 608 e um veículo mobiliza unidades do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (19).









Acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Doutor Álvaro Camargos com São Pedro do Havaí (foto: Ethel Correa/TV Alterosa)

Segundo a PM, o motorista do ônibus alegou que o carro de passeio avançou o sinal. Ainda não há versão da motorista do Cobalt porque ela ficou ferida e foi levada a um hospital. Dois passageiros do ônibus também se feriram.

A Cemig também foi acionada para fazer a manutenção da rede elétrica, já que o poste de energia foi atingido.





Matéria em atualização