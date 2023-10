BH: começam as obras de reforma da Praça da Estação

432

Começam as obras de revitalização da Praça da Estação (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

As obras de reforma da Praça da Estação, na Região Centro-Sul da capital mineira, começaram nessa quarta-feira (18/10). A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirma que no local será feita a manutenção das fontes luminosas interativas, troca de pisos, canaletas e grelhas danificadas, recuperação do paisagismo, além da instalação de bancos e lixeiras.

Na manhã desta quinta-feira (19/10), já é possível ver a instalação de tapumes que estão sendo montados em volta da praça pela empresa responsável pela revitalização do local.

Prefeitura começa a cercar o local (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2024. No total, a PBH diz que serão investidos R$ 8,1 milhões em recursos próprios do município.

Programa de Requalificação do Centro de BH

A reforma da Praça da Estação faz parte do programa de requalificação do Centro de Belo Horizonte, “Centro de Todo Mundo”, lançado em março deste ano pelo prefeito Fuad Noman, que tem entre os objetivos, qualificar a região central da capital aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer.

Praça da Estação

Ao longo do tempo, o espaço da praça passou por grandes modificações que afetaram, principalmente, os jardins e os ornamentos, as vias públicas do entorno e o curso d’água. Todas essas transformações refletiram as diferentes concepções de cidade, de cidadania e de uso e apropriação do espaço urbano.

O espaço se caracterizou pela multiplicidade de papéis e funções relacionados com o transporte, trabalho, lazer, cultura e cotidiano dos belo-horizontinos e dos mineiros.