Revitalização da Afonso Pena é aprovada, e obras começam em 2024

População está preocupada com os cortes de árvores e retirada de calçadas para ampliação de mobilidade na avenida (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) As obras de revitalização da avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, deverão começar no início de 2024. O projeto que aprova a intervenção foi aprovado nesta quarta-feira (24/5) pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural da cidade. A licitação para as obras deve ser feita no segundo semestre deste ano, após publicação do edital.









Na época, os participantes do conselho afirmaram que o projeto, que ainda estava em fase de consulta pública, apresentava uma série de pontos que mereciam ser discutidos “com a cidade”.





De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), o projeto prevê a implantação de faixas exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo, no trecho que vai da Praça Rio Branco, ao lado da Rodoviária, até a Praça da Bandeira. Além disso, há previsão de construção de ciclovia ao longo da avenida.

As mudanças também esbarram na preservação do patrimônio histórico e da vegetação urbana. Apesar de a PBH afirmar que o paisagismo do local receberá um “tratamento diferenciado”, parte dos moradores teme o corte das espécimes.





Em entrevista ao Estado de Minas, o professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais Roberto Andrés explicou que, desde que o projeto “veio à tona”, a prefeitura deu ouvidos aos movimentos sociais que tratam da mobilidade urbana. O saldo foi a alteração do texto e a exclusão da quantidade de árvores e calçadas a serem retiradas.





“A gente teve a oportunidade de debater com a BHTrans, com técnicos, e a notícia boa é que o projeto foi ajustado, melhorado, reduzido corte de árvores e calçadas, e focado no que é mais importante, que é a construção de ciclovias e faixas exclusivas para ônibus”, comemorou Andrés.





Mobilidade





Idealizado pela BHTrans, o projeto prevê a alteração da geometria dos quarteirões fechados e calçadas dos cruzamentos da Afonso Pena com as avenidas do Contorno, Getúlio Vargas e Brasil. As intervenções envolvem, especialmente, a remoção de árvores e a criação de trechos de passagem de veículos e travessia de pedestres.



A questão é que, para implantá-las, é necessária uma diminuição na área de praça desses quarteirões. A Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA), órgão responsável pela implementação e gestão da política de proteção aos bens culturais, chegou a solicitar uma revisão da proposta, porém a BHTrans insistia na manutenção do projeto original.





Ao todo, serão 4,2 quilômetros de intervenções na Afonso Pena, partindo da Praça Rio Branco, mais conhecida como Praça da Rodoviária, no Centro, até a Praça da Bandeira, no bairro Serra, Região Centro-Sul.