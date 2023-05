Vaticano concede título de 'Venerável' à religiosa nascida em Borda da Mata

432

Venerável Tereza Margarida do Coração de Maria viveu 89 anos e fundou Carmelo em Três Pontas (foto: Carmelo São José)

O Vaticano concedeu o título de Venerável à Serva de Deus Tereza Margarida do Coração de Maria, natural de Borda da Mata, no Sul de Minas. Conhecida como Nossa Mãe, a monja da Ordem dos Carmelitas Descalços fundou o Carmelo São José, no município sul mineiro Três Pontas. O processo de canonização foi aberto em 2012.

O decreto promulgado pelo Papa Francisco reconhece em Nossa Mãe as virtudes da fé, esperança e caridade. O documento publicado em 20 de maio, reconhece oito pessoas como veneráveis. São dois brasileiros, Nossa Mãe e o seminarista Guido Vidal França Schäffer, que morreu em 2009 no Rio de Janeiro.

Papa Bento XVI assina decreto que dá a Padre Victor o título de 'Venerável' O nome de batismo da venerável é Maria Luiza Rezende Marques. Os pais dela tinham 12 filhos e se mudaram para Cruzeiro (SP), onde ela passou a estudar. A mudança depois para Taubaté despertou o interesse na vocação religiosa.

Ela ganhou o nome de Tereza ao entrar para o Carmelo, em 1937, em Mogi das Cruzes (SP). A monja foi vice-mestra das noviças e superiora do Carmelo perto do Santuário de Aparecida, em Aparecida (SP).

Em 1962, ela voltou para o Sul de Minas, após receber a missão de fundar o Carmelo São José em Três Pontas (MG), a pedido de Monsenhor Mesquita. Ela e mais sete carmelitas fundaram o mosteiro em 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da congregação e da cidade natal de Irmã Tereza.

O apelido Nossa Mãe surgiu por ela ser uma referência para religiosas e a população. Ela formava religiosas e era procurada por pessoas em busca de conselhos, ajuda, orações e direção espiritual. O Carmelo tem atualmente 24 religiosas que mantêm vivos os ensinamentos da fundadora.

Para as religiosas e devotos, as marcas da venerável sempre foram o sorriso e a bondade em escutar as pessoas, além da frase 'Deus é bom'. Ela morreu em 14 de novembro de 2005. Segundo o Vaticano, "uma doença pulmonar, vivida em incansável oração, levou-a à morte".



O título

O título de venerável é a primeira etapa do processo, coordenado pela Irmã Maria Elisabeth da Trindade, no Carmelo São José. "Nós do Carmelo e todo o povo de Três Pontas e região recebemos com imenso júbilo essa notícia. Estamos muito felizes." O decreto oficial será enviado pelo Vaticano ao Carmelo.

No site beatificacaonossamae.com.br, é possível encontrar depoimentos, biografias e graças atribuídas à intercessão de Nossa Mãe. Entre elas estão relatos de curas de tumor no cérebro e doenças, que serão analisados pelo Vaticano.

A beatificação e canonização dependem de vários procedimentos, entre eles que o Vaticano reconheça milagres e graças atribuídos a ela e documentados. "Pedimos a todos que divulguem e comuniquem ao Carmelo as graças recebidas por intercessão da venerável Madre Tereza Margarida do Coração de Maria", orienta Irmã Elizabeth. O contato é causa@beatificacaonossamae.com.br.

Visitação

O Carmelo é um ponto de oração e visitação, principalmente de devotos da Irmã Tereza. O local abriga uma cripta com os restos mortais dela. É um espaço onde fiéis passam para fazer orações e pedir graças. O horário de visitação é diariamente das 6h30 às 17h. (Nayara Andery/ Especial para o EM.)