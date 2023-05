Preso por maus-tratos homem que levava cadela abaixo de carroceria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou uma cachorrinha que estava sendo transportada em condições de maus-tratos no compartimento externo um caminhão (abaixo da carroceria), de Campinas (SP) para o estado da Paraíba. O resgate aconteceu na BR-251, na noite de segunda-feira (22/5) em Salinas, no Norte de Minas, onde o condutor do veículo, de 48 anos, foi preso em flagrante.

A cadelinha vira-lata encontra-se no posto da PRF em Salinas, onde foi alimentada pelos policiais e, na terça-feira (23/5), foi levada a um pet shop da cidade e recebeu um banho, já que o pelo dela estava com fumaça e poeira.





O policial Cristiano Mendes, da assessoria de Comunicação da PRF, explica que tomou conhecimento da denúncia de que o motorista transportava a cadelinha em condições de maus-tratos por meio de uma denúncia feita por um internauta, na segunda-feira, por volta das 21h. O denunciante postou um vídeo do animal no caminhão estacionado às margens da BR-251, em Montes Claros.

“Por coincidência, eu estava de folga, brincando com minha cachorrinha, Mila, ao lado de minha filha pequena, a Antonella, quando percebi um brilho na tela do meu celular e verifiquei a denúncia”, conta o policial rodoviário.

Cristiano relata que, imediatamente, o setor de inteligência da PRF foi acionado. Ainda na noite de segunda-feira, por volta das 23h, o caminhão que transportava o animal em condições de maus-tratos foi localizado em um posto de combustíveis em Salinas.

O caminhoneiro foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Taiboeiras (a 45 quilômetros de Salinas), onde foi preso e autuado em flagrante por maus-tratos a animais.

De acordo com a PRF, o motorista relatou que foi contratado por uma mulher para fazer o carreto de uma mudança de Campinas para a cidade de Livramento, no interior da Paraíba, uma extensão de 2.550 quilômetros. Ele declarou que saiu do interior de São Paulo no sábado e que chegaria à cidade paraibana nesta quarta-feira. “Com isso, a cachorrinha viajaria durante cinco dias na parte externa do caminhão, exposta ao frio e ao vento”, lamentou o policial rodoviário Cristiano Mendes.





Ainda segundo ele, mesmo não estando presente no momento do flagrante, a mulher que contratou o caminhoneiro para fazer o transporte da mudança também foi qualificada como autora do crime de maus-tratos.