Maus-tratos: 35 gatos e cadela são resgatados em MG

Ao entrarem na casa, no Bairro Jardim Amorelli, os policiais sentiram um forte odor, sendo encontrados, no total, 35 gatos espalhados pela área. Nos cômodos, havia fezes de animais, urina, restos de comida, muita sujeira e objetos acumulados. No quintal, encontraram uma cadela de pequeno porte, com indícios de maus-tratos, dermatites e magreza excessiva.