PBH anuncia revitalização na Avenida Bernardo Monteiro

Revitalização foi anunciada nesta sexta-feira (28/7) pela PBH (foto: PBH/Divulgação) O projeto de revitalização do conjunto histórico e paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro, no trecho entre a Avenida Brasil e a Praça Hugo Werneck, foi aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte, informou nesta sexta-feira (28/7) a assessoria do Executivo municipal.

Para isso, está prevista a implantação de árvores de grande porte para garantir a continuidade da paisagem, além de pisos, iluminação, mobiliários, entre outros equipamentos, e o retorno das feiras no canteiro central da avenida.

“A escolha da empresa que elaborou os projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, e os projetos executivo e complementar, se deu por meio de um concurso público realizado com recursos do Fundo Municipal de Defesa Ambiental e edital publicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Com os projetos aprovados, agora serão abertos os procedimentos para a execução da obra, com finalização prevista para ocorrer até o fim do ano que vem”, explica a PBH.