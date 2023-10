PBH abre licitação para obras de revitalização da Praça da Rodoviária

432

Obras fazem parte do projeto "Centro de Todo Mundo", lançado em março deste ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press ) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu licitação para reforma da Praça Rio Branco, conhecida como Praça da Rodoviária, no centro da capital. A proposta contempla a execução da obra de reforma e revitalização do espaço, compreendendo demolição, pisos, mobiliário urbano, canteiros – paisagismo e irrigação – e calçadas, limpeza e recuperação estrutural do monumento em concreto.

As empresas interessadas em participar do processo licitatório devem entregar suas propostas exclusivamente por meio eletrônico até as 13h59 de 19 de outubro. O edital e o andamento da licitação podem ser acompanhados no site da prefeitura, na aba de Licitações e Editais.









As obras fazem parte do projeto “Centro de Todo Mundo”, lançado em março deste ano. A ação tem o objetivo de qualificar a região central de BH aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer.