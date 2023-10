BH: incêndio destrói casa e deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um incêndio em uma residência no Bairro Mariquinhas, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (3/10). As vítimas, que não tiveram a identidade informada, precisaram ser retiradas das chamas.

Em decorrência do incêndio, o telhado do imóvel caiu, e há presença de rachaduras na estrutura

O fogo foi debelado no início desta noite. Até o momento não há informações sobre o que teria causado o incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o telhado do imóvel caiu, e há presença de rachaduras na estrutura. A Defesa Civil municipal foi acionada.