Mesmo com chuva da madrugada, BH registra temperatura acima de 30ºC

432

A sensação de abafamento, típica da primavera, também vai continuar na região, apesar das chuvas (foto: Túlio Santos / EM / D.A Press) O calor está voltando para Belo Horizonte. Mesmo com as possibilidades de pancadas isoladas de chuva, a previsão é que os termômetros na capital e Região Metropolitana ultrapassem os 30ºC durante a semana. A sensação de abafamento, típica da primavera, também vai continuar na região, e a combinação entre o calor, ao longo do dia, e a disponibilidade de umidade favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Nesta terça-feira (3/10), até as 18h, a temperatura máxima registrada na capital foi de 32,6ºC, na Região da Pampulha.

A previsão para esta quarta (4/10) em BH e Região Metropolitana é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No restante do estado, o céu também ficará parcialmente nublado com previsão de chuva e trovoadas.









O aviso meteorológico, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até as 10h desta quarta-feira (4/10). Conforme o órgão, cidades do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, da Zona da Mata, do Vale do Rio Doce, do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha, do Campo das Vertentes e das regiões Central, Oeste, Norte, Sul, Sudeste, Noroeste e Metropolitana de Belo Horizonte estão sob alerta.

Riscos de deslizamentos





Dados divulgados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) colocam a Grande BH e o Vale do Rio Doce sob alerta para possibilidade de risco geo-hidrológico . Conforme o órgão, a probabilidade de movimentos de massa nessas regiões do estado é considerada moderada, e o risco se deve ao acumulado de fortes chuvas, em forma de pancadas, registradas nos últimos dias.





O cenário pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra pontuais em "taludes de corte e aterro, incluindo quedas de barreira à margem de rodovias", ressalta o comunicado. O Cemaden ainda destaca a possibilidade de moderada a forte para pancadas de chuva na RMBH e no Vale do Rio Doce.

Enfatiza também que, ao longo do dia, "poderá deflagrar eventos de alagamentos urbanos e inundações bruscas em rios e córregos localizados em áreas urbanizadas".

Confira a previsão para Belo Horizonte nos próximos dias:

Quinta-feira (5/10): céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima prevista será de 30ºC e mínima de 19ºC.





céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima prevista será de 30ºC e mínima de 19ºC. Sexta-feira (6/10): céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima prevista será de 31ºC e a mínima de 18ºC.





céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima prevista será de 31ºC e a mínima de 18ºC. Sábado (7/10): céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isoladas. A temperatura máxima prevista será de 32ºC e mínima de 18ºC.

Confira a previsão para Minas Gerais nos próximos dias:

Quinta-feira (5/10): céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Metropolitana, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima prevista será de 38ºC e a mínima de 16°C.





céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Metropolitana, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima prevista será de 38ºC e a mínima de 16°C. Sexta-feira (6/10): céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Oeste e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. A temperatura máxima prevista será de 38ºC e a mínima de 16°C.





céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Oeste e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. A temperatura máxima prevista será de 38ºC e a mínima de 16°C. Sábado (7/10): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Campo das Vertentes, Sul e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada na Metropolitana e Central Mineira. A temperatura máxima prevista será de 38ºC e mínima de 16ºC.