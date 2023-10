BH tem alerta de chuva até quarta-feira (3/10)

432

Semana será de chuva isolada em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Chuvas continuam em BH

Acumulado de chuva (mm) em BH:

Barreiro: 40,3 (36,6%)

Centro Sul: 30 (27,2%)

Leste: 26,8 (24,3%)

Nordeste: 30,6 (27,8%)

Noroeste: 28,6 (26%)

Norte: 30,8 (28%)

Oeste: 30,6 (27,8%)

Pampulha: 24 (21,8%)

Venda Nova: 21,6 (19,6%)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para pancadas de chuva válido até as 8h da manhã desta quarta-feira (4/10). O comunicado indica a possibilidade de precipitações entre 20 e 30 mm.O órgão ainda ressalta para a possibilidade de raios e rajadas de vento que podem chegar até 50 km/h. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 17°C e a máxima prevista é de 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde, de acordo com a Defesa Civil.Apesar do baixo volume de chuva, o órgão pede que a população redobre a atenção, evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.Só nesses três primeiros dias de outubro, a regional do Barreiro, em Belo Horizonte, teve 36,6% da chuva esperada para todo o mês de outubro. A média climatológica de chuvas prevista para outubro é de 110,1 mm. Até às 5h50 desta terça-feira (3/10), choveu 40,3 mm na regional do Barreiro.O acumulado medido na estação meteorológica localizada na Região Centro-Sul de BH, que é usada para calcular a média histórica, foi de 30 mm, índice que representa 27,2% da média esperada para o mês.O volume de chuva é calculado em mm por metro quadrado (m²), ou seja, em uma área de 1m por 1m, 1 litro (L) de água irá subir 1mm. Assim, 1 mm de chuva é o mesmo que 1L de água em 1m².