BH: pancada de chuva e máxima de 27°C nesta segunda

Tempo nublado e chuvoso para esta segunda em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

A previsão para Belo Horizonte nesta segunda-feira (2/10), é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possibilidade de tempestade com raios e ventos fortes.

A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 17°C e a máxima prevista é de 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.

Em Minas, a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o litoral da região Sudeste do Brasil favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade atmosféricas no estado.

A previsão é de pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.



No estado, o céu deve ficar nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Triângulo Mineiro, Noroeste, Central, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri.

Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.