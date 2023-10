Presos suspeitos de participar da morte ex-vice-prefeito de Campo Florido

Três suspeitos no envolvimento do suposto latrocínio do ex-vice-prefeito de Campo Florido (Triângulo Mineiro) , Otaliba Signato de Melo Neto, foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (3/10), em Uberaba, cidade a cerca de 60 km do local do crime.As prisões aconteceram após trabalho conjunto entre Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Guarda Municipal de Uberaba.