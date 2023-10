Mulher paga R$ 4 mil para matar o marido; amante ajudou no crime

Mulher confessa crime

Segundo a Polícia Civil, o casal vinha tentando matar a vítima há pelo menos um mês. “Ela confessou, inclusive, que ela e o amante estavam tentando matar o marido a cerca de um mês, das mais variadas formas, como, por exemplo, envenenamento, falso assalto, entre outros", revelou o delegado Glaydson de Souza.

A vítima foi morta, dentro do carro, em frente à Casa de Saúde do Bairro Coronel Izalino, enquanto aguardava atendimento médico. Um homem, em uma moto, atirou a queima-roupa na vítima. Segundo a Polícia Civil, o casal pagou R$ 4 mil para o rapaz. Ele continua foragido, de acordo com a PC.

Relembre o caso





De acordo com informações da polícia, o homem, identificado como Cletson Junior Freitas Braga, estava dentro do carro esperando a troca de plantão para ser atendido, pois sentia dores no tendão.





Ele estava com a mulher, mas ela desceu do veículo para comprar um café, enquanto aguardava o atendimento do marido.

Neste momento, a vítima foi surpreendida por um homem de motocicleta, que efetuou os disparos. Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil continua atrás do suspeito de cometer o assassinato. O casal de amantes foi levado para o sistema prisional e as investigações continuam.