Corpo encontrado parcialmente carbonizado e com as pernas amarradas

Vítima encontrada na Cratera da Lua pode ter sido assassinada no final de semana (foto: You tube)

Mais um assassinato misterioso para a Polícia Civil de Betim. Um corpo de homem, com idade prevista entre 15 e 18 anos, foi encontrado na noite de segunda-feira (2/10), num local conhecido como Cratera da Lua, próximo à estrada da Lagoa das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No corpo, foram encontradas nada menos que 34 perfurações, provocadas por material cortante, possivelmente uma faca, sendo uma das perfurações no pescoço.



O clima ficou ainda mais misterioso pelo fato de que a vítima estava com as pernas amarradas com arame, na altura dos joelhos. Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, não foram encontrados documentos. A vítima tinha várias tatuagens no corpo, o que pode ajudar na identificação.

Os peritos, depois de examinarem o corpo, levantaram a hipótese de que o crime tenha ocorrido no último fim de semana, uma vez que já havia sinais de putrefação do cadáver.

Segundo policiais que estiveram no local, os assassinos chegaram a atear fogo no corpo, que ficou parcialmente carbonizado - a chuva que caiu teria apagado o fogo.

O caso é investigado por policiais da Divisão de Homicídios de Betim. O primeiro passo é identificar se houve alguma queixa de desaparecimento na última semana.