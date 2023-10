Praça da rodoviária: revitalização no "portão" de BH

432

Vista da rio Branco em uma de suas versões: Praça, que será reformada pela PBH, passou por várias mudanças (foto: Arquivo EM)

Portão de entrada para Belo Horizonte, a Praça Rio Branco, conhecida também como Praça da Rodoviária, no Centro da cidade, será reformada. No início de outubro, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu licitação para obras de revitalização do local. A reforma faz parte do projeto Centro de Todo Mundo, lançado em março e que tem como objetivo qualificar a região central de BH, aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer.





Em 1980 a Praça Rio Branco recebeu uma das suas obras mais características, o monumento “Liberdade em Equilíbrio” feita por Mary Vieira. Com 21 metros de altura e responsável por marcar o início da Avenida Afonso Pena, o projeto tinha como objetivo a construção de um espaço aberto para eventos culturais e foi inaugurado em 13 de maio de 1982.





Após manifestações contrárias à proposta, que tinham como principal demanda que espaço se tornasse mais humano por meio do plantio de árvores, a praça sofreu mais uma intervenção. A obra de Mary Vieira foi conservada na base de granito e o local foi separado em dois setores, um onde era possível fazer manifestações sociais e outro para parada e repouso, com a presença de árvores.

Veja: Belo Horizonte só decola se fechar o aeroporto

Apesar de não serem as primeiras, as próximas intervenções vão revitalizar diversas estruturas da praça compreendendo demolição, pisos, mobiliário urbano, canteiros – paisagismo e irrigação – calçadas, limpeza e recuperação estrutural do monumento em concreto. O limite do investimento é de R$ 4.845.180,45, com recursos provenientes do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e próprios do município. A supervisão dos trabalhos será da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), e o prazo de execução é de 360 dias corridos contados da emissão da ordem de serviço.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho