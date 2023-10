Policial de Minas morre afogado em praia do Rio de Janeiro

432

Sargento aposentado da PM curtia feriado prolongado em Cabo Frio, quando se afogou e morreu a caminho do hospital (foto: Raquel Caram/Divulgação)

Prestes a completar 51 anos, um policial militar de Belo Horizonte morreu afogado na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira (13/10). As causas do acidente ainda não foram detalhadas.Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram o militar, encaminhado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele morreu a caminho do hospital. O corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro disse, por meio de nota, que o caso foi registrado na 126ª delegacia (Cabo Frio) e "diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos". O traslado do corpo para Belo Horizonte foi iniciado neste sábado.O sargento Wederson Luiz Fernandes, de 50 anos, faria aniversário na próxima terça-feira (17/10). Ele trabalhou nas 19ª e 22ª companhias da Polícia Militar de Minas Gerais.Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a PM lamentou o ocorrido e confirmou se tratar de um policial aposentado da instituição.O sepultamento do militar está previsto para acontecer neste domingo (15/10), no Cemitério da Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte.