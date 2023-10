Turista de 20 anos morre afogada em cachoeira de Minas

Afogamentos preocupam

Alertas dos Bombeiros para evitar afogamentos

Observe a placa de sinalização e evite nadar em locais desconhecidos;

Nunca salte de locais elevados para dentro da água, sobretudo em piscinas nas quais não é possível ver a profundidade real;

Não deixe as crianças nadarem sozinhas, seja qual for o local;

Não tente, sem o devido treinamento, salvar pessoas que estejam se afogando;

Evite nadar se tiver feito uso de bebida alcoólica Evite brincadeiras como 'caldos'.

Também na quinta-feira (12/10), um homem de 34 anos passava a tarde com os amigos na beira do rio Pará, em Leandro Ferreira, no Centro-Oeste de Minas Gerais, quando acabou se afogando. Os bombeiros encontraram o corpo a cerca de 1 quilômetro do local onde ele desapareceu.Também foram registrados casos na represa de Furnas, em Cristais, cidade do Sul de Minas, na represa de Nova Ponte, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, e no rio da Prata, em Presidente Olegário, também no alto Paranaíba.Nessa sexta-feira (13/10), um menino de apenas 4 anos morreu afogado em um condomínio em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele teria ficado cerca de 20 minutos submerso.As altas temperaturas e o feriado acendem o alerta para a possibilidade de afogamentos, já que o calor acaba sendo um convite para banhos de piscina, mar e em cachoeiras.Faltando apenas três meses para encerrar o ano, o Corpo de Bombeiros já contabilizava 241 mortes em decorrência de afogamentos em Minas Gerais. Até setembro deste ano, o estado registrou 93% do total de mortes por afogamentos de 2022 , quando foram contabilizadas 259 mortes.Segundo levantamento da corporação, 28,25% das vítimas em todo o estado eram turistas. O percentual, porém, vai a 81,25% no município de Felixlândia, na Região Central de Minas, que é banhado pela represa de Três Marias - cartão-postal da cidade de mesmo nome onde há prática de esportes náuticos.