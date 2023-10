Guerra em família pode ser causa de assassinato

432

Crime ocorreu de madrugada no Morro Alto. Tiros acordaram moradores (foto: Facebook)

De repente, de madrugada, moradores do Bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, são acordados com barulho de tiros. Um dos moradores decide sair para ver o que estava acontecendo, quando o som cessou. Era o morador da Rua Coletora 3, nº 257, que deparou com o irmão dele, Walerson de Paula da Silva, de 37, caído, morto.

Walerson levou 24 tiros, sendo 16 deles na cabeça, o que deixou o crânio destruído. Outros quatro tiros foram na perna direita, dois nas costas, um na mão direita e um na região genital.

Segundo testemunhas, o matador estava encapuzado, tendo chegado e fugido depois dos tiros em um carro vermelho, em alta velocidade.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, existe uma briga familiar em que ele e o irmão estão envolvidos. Em janeiro, o irmão tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, por parte de um primo, que seria também o suspeito da morte de Walerson.

É que parte da família tinha raiva da vítima, por ele ter agredido uma tia, mãe do suspeito de ter cometido o assassinato. O caso é investigado por policiais da 13ª Delegacia de Polícia, em Vespasiano.