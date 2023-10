Homem morre em BH depois de cair no rio Arrudas em frente a shopping

432

Bombeiros resgatam corpo do rio Arrudas em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu depois de cair no Rio Arrudas, na Avenida dos Andradas, em frente ao Shopping Boulevard, no bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã deste sábado (14/10).Segundo informações preliminares, a vítima teria sido empurrada por outro rapaz após uma discussão. Ele caiu de altura de aproximadamente 9 metros, bateu com a cabeça e morreu no local.Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local para fazer o resgate do corpo. A perícia e rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais também estão no local. A ocorrência segue em andamento.