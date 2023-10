Foragido da Justiça com ficha criminal de mais 40 páginas é preso em BH

432

Suspeito foi detido enquanto caminhava na rua de casa, em Belo Horizonte (foto: Sejusp / Divulgação) Um homem de 41 anos foi preso suspeito de integrar organização criminosa que atua em Belo Horizonte e Região Metropolitana na tarde desta quinta-feira (19/10). Leandro Bastos Ferreira estava foragido e é acusado de crimes patrimoniais, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação ao tráfico e associação criminosa. Sua ficha criminal ultrapassa 40 páginas.

Leandro foi detido enquanto caminhava próximo a sua casa. Após a prisão ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil e, em seguida, encaminhado à unidade prisional. Ele foi admitido no Ceresp Gameleira, na Região Oeste de BH, onde ficará detido até encaminhamento para a penitenciária.

“A Agência Central de Inteligência reforça que a prisão é reflexo da cooperação entre as instituições e das estratégias adotadas pela Sejusp e pelo Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública no enfrentamento ao crime organizado. As ações envolvem a captura de lideranças criminosas, a desarticulação financeira e estrutural de facções e o cumprimento adequado da pena", afirma a Sejusp.

Procura-se

Apesar de não fazer parte da última lista do programa Procura-se, a prisão de Leandro Bastos Ferreira reforça a importância das estratégias de Inteligência que estão sendo adotadas pelo Governo de Minas para impedir que o crime se perpetue no estado. A lista do Procura-se, por sua vez, já conta com seis dos 12 alvos encontrados.





O Procura-se é coordenado pela Sejusp, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Ministério Público e Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e tem como objetivo realizar a prisão de indivíduos foragidos da Justiça, a partir de ações qualificadas das polícias, das agências de inteligência e da participação do cidadão, por meio de denúncias sigilosas e gratuitas ao Disque Denúncia Unificado 181.