Escola onde alunos tiveram intoxicação alimentar fica fechada até segunda

Alunos e servidores foram levadas para o hospital depois de passar mal dentro de escola estadual em Minas Gerais (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Alunos e servidores tem intoxicação alimentar

As aulas na Escola Estadual Marques Afonso, em São Domingos do Prata, na Região Central de Minas Gerais, onde alunos e servidores precisaram ser socorridos após uma intoxicação alimentar generalizada, estão suspensas até segunda-feira (23/10). A informação foi confirmada ao Estado de Minas no início da noite desta quinta-feira (19/10).A instituição permaneceu fechada nesta quinta-feira, depois que cerca de 100 pessoas foram parar no hospital após passar mal dentro da unidade de ensino na tarde dessa quarta-feira (18/10). A suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido pela merenda da escola, preparada na própria instituição.Apesar do susto, todos os alunos e servidores já tiveram alta, conforme confirmado ao Estado de Minas pela Prefeitura de São Domingos do Prata. A maioria apresentou quadros leves de cólica, dor abdominal, enjoo, vômito e diarreia, e foram atendidos nos postos de saúde do município. Outros cinco alunos tiveram casos mais graves e foram transferidos para o Hospital Nossa Senhora das Dores, no Centro, mas já foram liberados.Nessa quarta-feira, o serviço de Vigilância Sanitária recolheu amostras da merenda servida na unidade e também da água da unidade escolar. A previsão de conclusão das análises, segundo a prefeitura do município, é de 15 a 20 dias. "A situação está sob controle. Não tem ninguém internado mais", destacou Danielle Nardi, assessora de comunicação da prefeitura, em conversa com a reportagem.Uma reunião acontece nesta quinta-feira (19/10), com a presença de uma equipe da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), para definir os próximos passos. Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a SEE-MG disse que está acompanhando o caso e segue prestando auxílio à comunidade escolar afetada, mas não respondeu sobre os desdobramentos da reunião desta tarde.Conforme apurado pelo Estado de Minas, os estudantes, com idades entre 14 e 17 anos, começaram a apresentar sintomas de intoxicação alimentar, por volta das 11h30, dentro da unidade de ensino, nessa quarta-feira. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o tumulto na porta da escola . Ambulâncias da prefeitura e do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender as vítimas.A direção da escola lamentou o episódio, por meio das redes sociais, e informou que continuará tomando as devidas providências. "Mais esclarecimentos serão divulgados assim que possível", diz o texto.