Segunda vítima de ataque a escola de Poços de Caldas tem alta da UTI

Jovem detido após esfaquear quatro adolescentes, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, confessou à polícia que jurou vingança a ex-colegas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Ataque em escola de Poços de Caldas

Depois de uma semana internada, mais uma vítima do ataque na escola de Poços de Caldas, no Sul de Minas, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa do município. G.H.Z, de 13 anos, foi transferido para uma das alas do hospital na tarde dessa terça-feira (17/10).Na tarde anterior (16/10), L.C.Z, de 14 anos, também teve uma evolução clínica e foi transferida para a ala de tratamento comum da unidade de saúde. Os dois estavam internados em estado grave desde a última terça-feira (10/10), quando um ex-aluno esfaqueou estudantes na saída da escola De acordo com o hospital, a partir deste momento a melhora dos pacientes deve acontecer de forma lenta e gradual, e, por isso, "não serão emitidos novos boletins médicos diários", disse por meio de nota.O ataque aconteceu no fim da tarde de terça-feira (10/10). Um ex-aluno, de 14 anos, aguardou o fim do horário de aula do turno da tarde para atacar os estudantes. Um adolescente morreu e outros três ficaram feridos.A terceira vítima, de 17 anos, teve ferimentos superficiais e já foi liberada do hospital. G.H.Z, de 13, e L.C.Z, de 14, seguem internados na Santa Casa do município.O suspeito, um adolescente de 14 anos, foi apreendido pela Polícia Militar após ser contido por pais de estudantes. O ataque ocorreu por volta das 17h.Após ser detido, o jovem confessou à polícia que jurou vingança a ex-colegas . Ele foi internado no Centro Socioeducativo em Sete Lagoas, Região Central de Minas, até que se tenha uma decisão judicial.