Vídeo: alunos e servidores são socorridos ao passar mal em escola em MG

Alunos e servidores da Escola Estadual Marques Afonso, no município de São Domingos do Prata, na Região Central de Minas Gerais, precisaram ser socorridos após passar mal dentro da instituição de ensino nesta quarta-feira (18/10).

Em nota publicada nas redes sociais, a direção da unidade diz que todos foram prontamente atendidos com apoio da Secretaria de Saúde, do Conselho Tutelar e da Superintendência Regional de Ensino (SRE) do município de Nova Era.