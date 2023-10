Suspeito de matar policial militar é preso em BH

432

O homem se escondeu na casa de colegas da Máfia Azul (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O suspeito de matar o sargento da Polícia Militar, Wellington da Costa Barros, de 42 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (18/10). Ele estava escondido em uma casa na Ocupação Dandara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.









As equipes foram aos endereços indicados como casa dos homens e encontraram Wellington Henrique de Souza, de 34 anos, escondido. Ele estava com a arma do policial e confessou ter cometido o crime.









A vítima desceu do carro, correu atrás do homem e tentou acertá-lo com a arma. Ainda segundo o relato, Wellington Henrique puxou o revólver da mão do policial e atirou.





A esposa e a cunhada de Wellington da Costa estavam no carro. Aos militares, elas disseram ter perdido o contato visual com os dois quando começaram a discutir e apenas ouviram o barulho dos disparos.





Também relataram terem sido ameaçadas por moradores locais e, por isso, decidiram deixar o local.